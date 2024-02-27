Армяне заминировали кладбища в Агдаме, Лачыне, Джебраиле и Физули

Имеются подтвержденные данные о минировании армянами кладбищ в селах Агдамского, Джебраильского, Лачынского и Физулинского районов.

Имеются подтвержденные данные о минировании армянами кладбищ в селах Агдамского, Джебраильского, Лачынского и Физулинского районов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете, подготовленном Общественным объединением "Азербайджанская кампания против мин".

В документе приводятся данные об обнаружении мин на кладбищах в селах Юсифджанлы и Гарагаджы Агдамского района, Джоджуг Марджанлы и Гараджаллы Джебраильского района, Суарасы Лачынского района, Горган и Гаракёллу Физулинского района.

"В ходе мониторинга было установлено, что три человека погибли и четверо получили ранения при подрыве на минах на кладбищах сел Юсифджанлы и Суарасы. Один человек получил ранение в результате детонации самодельного взрывного устройства во дворе жилого дома на территории Лачынского района", - говорится в отчете.