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Армяне попытались напасть на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции

Армяне попытались напасть на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции Группа радикально настроенных армян предприняла попытку нападения на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции.
Происшествия
23 сентября 2022 г. 22:14
Армяне попытались напасть на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции

В Париже группа радикально настроенных армян предприняла попытку нападения на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции.

Как передает французское бюро Report, благодаря вмешательству правоохранителей нападение удалось предотвратить.

Полиция разогнала радикалов от здания, где, как и было запланировано, состоялось организованное постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО мероприятие, посвященное уничтожению культурного наследия Азербайджана.

Французские гости, прибывшие на мероприятие, стали свидетелями провокации армянских радикалов и осудили эти действия.

Среди гостей и сотрудников пострадавших нет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada bir qrup erməni Azərbaycan mədəniyyət mərkəzinə hücum etməyə çalışıb

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