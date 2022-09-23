Армяне попытались напасть на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции

В Париже группа радикально настроенных армян предприняла попытку нападения на Культурный центр посольства Азербайджана во Франции.
Как передает французское бюро
Полиция разогнала радикалов от здания, где, как и было запланировано, состоялось организованное постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО мероприятие, посвященное уничтожению культурного наследия Азербайджана.
Французские гости, прибывшие на мероприятие, стали свидетелями провокации армянских радикалов и осудили эти действия.
Среди гостей и сотрудников пострадавших нет.