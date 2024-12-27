Аркадий Дубнов: Нет сомнения в том, что крушение самолета AZAL произошло из-за работы российского ПВО

В Баку ожидают выплату компенсации и принятия ответственности за случившееся от Москвы.

Не остается никаких сомнений в том, что причиной крушения самолета авиакомпании AZAL стала работа российских средств ПВО в зоне аэропорта Грозного. По этой причине в Баку ожидают, что Москва возьмет на себя ответственность за инцидент и выплатит компенсацию.

Как передает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом заявил политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

"Сегодня, 27 декабря, после этой ужасной катастрофы не остается никаких сомнений в том, что ее причиной стала работа российских средств ПВО в зоне аэропорта Грозного. Остается только неясным, была ли ошибка идентификации при наводке и ракета Панцирь-С1 приняла гражданский самолет за украинский НПЛО, атаковав непосредственно его, либо в самолет влетели осколки разорвавшейся ракеты, уничтожившей беспилотник. Знали ли об этом авиационные власти России и региональные в Чечне, можно будет сказать только после досконального изучения записей уже найденных "черных ящиков"", - сказал Дубнов.

По его словам, первоначальная версия о причинах инцидента, связанная с попаданием птиц в турбину является несостоятельной, так как существуют факты опровергающие ее.

"В первые часы после трагедии "Росавиация", ссылаясь на разговоры диспетчеров с пилотами, сообщала о столкновении самолета со стаей птиц. Скорее всего, пилотам во время полета действительно так показалось… Однако множественные сквозные отверстия на фюзеляже, крыльях, обнаруженные на останках самолета, категорически опровергают "птичью" версию и свидетельствуют о внешнем воздействии", - сказал он.

Политолог отметил, что публикации в азербайджанском интернет-портале Caliber.az и агентстве Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, указавшие на работу российской ПВО в качестве причины крушения самолета AZAL, самым серьезным образом доказывает, что официальный Баку будет добиваться раскрытия истинных причин авиакатастрофы. "Более того, официальный Баку ждет от Москвы, что там возьмут на себя ответственность за случившееся и выплатят соответствующие компенсации", - считает Дубнов.

Эксперт подчеркнул, что позиция официального Баку в связи с инцидентом выглядит "взвешенной и дипломатичной, весьма принципиальной".

"Достоинство страны и жизнь ее граждан не может быть предметом закулисных договоренностей", - сказал он.

Впрочем, по мнению Дубнова, несмотря на произошедшее, отношения Баку и Москвы не претерпят значительных изменений, поскольку Азербайджан и Россию связывают общие геополитические интересы.

Эксперт также напомнил, что в истории России и Азербайджана уже случался подобный инцидент, когда Азербайджан по ошибке сбил российский военный вертолет на границе с Арменией в 2020 году, что привело к гибели двух российских пилотов. МИД Азербайджана тогда извинился, обещал провести расследование и наказать виновных.