Ариф Юнус освобожден под домашний арест - ФОТО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Мера пресечения в отношении эксперта Института мира и демократии Арифа Юнуса изменена, он освобожден под домашний арест.

Как сообщает Report, данное решение вынес судья Бакинского апелляционного суда Вугар Мамедов.

Согласно информации, на сегодняшнем судебном процессе было рассмотрено представление Главного медицинского управления министерства юстиции в связи со здоровьем А.Юнуса. После этого избранная в его отношении мера пресечения была изменена, и он освобожден под домашний арест.

Напомним, что по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 августа 2015 года, Ариф Юнус осужден на 7 лет лишения свободы, а его супруга - руководитель Института мира и демократии Лейла Юнус приговорена к 8,5 годам лишения свободы.