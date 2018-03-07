Ариф Алышанов требует взыскать с обвиняемого 4,5 млн манат - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Как сообщает Report, обвиняемый С.Акперов в своих показаниях заявил, что найденное в его машине оружие на самом деле ему не принадлежит:

"Это оружие мне подбросили. Я никогда не стрелял из автомата, даже в бытность солдатом".

Обвиняемый заявил, что не собирался убивать А.Алышанова и присваивать его имущество, отметив, что считает себя невиновным:

"Чего бы я добился, убив его? Ариф Алышанов, покупая земельные участки в Шемахе, давал мне деньги за пособничество в их приобретении. Я помогал с покупкой земельных участков и другим известным людям. До нынешнего состояния дела довел Гаджи (водитель А.Алышанова Гаджи Балаев). Это его рук дело".

Судебный процесс продолжится 14 марта.

*** 14:30

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Подсудимый Суджаят Акперов дал показания.

Как сообщает Report, в своих показаниях он признался, что знаком с А.Алышановым с 2007 года:

"Ариф Алышанов приехал в Шемаху купить участок. Я же выступил в качестве маклера, получая за это деньги. Деньги передавал его зять. Некоторое время между нами не было проблем. В 2011 году Ариф Алышанов позвонил мне, поручив, чтобы я перевел все земельные участки, записанные на имя его зятя Фарида, на имя его супруги Мехрибан ханум. Как оказалось, его дочь была в процессе развода, поэтому земельные участки надо было перевести на имя его дочери".

В своих показаниях подсудимый заявил, что в 2013 году в Шемахе был куплен земельный участок площадью в 6 га:

"В целом, купленные земельные участки оформлялись на имя его дочерей, членов семьи, водителя Гаджи Балаева. Я знаю, на чье имя переведены эти земли. Участок на 6 га был оформлен на имя Гаджи".

Подсудимый заявил, что в 2011 году А.Алышанов закупил в Шемахе земельный участок площадью 120 га.

Он заявил, что А.Алышанов был близким человеком экс-министра нацбезопасности Эльдара Махмудова:

"В "Деле МНБ" его след вдруг затерялся. На самом же деле и его имя упоминалось в том деле. Однако они смогли замять свои преступления, утаить их, я располагаю реальными фактами".

*** 13:46

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Как сообщает "Report", на судебном процессе с ходатайством выступил адвокат подсудимого С.Акперов. Он сообщил о проблемах со здоровьем у его подзащитного, попросив провести медицинскую экспертизу.

С аналогичной просьбой обратился и сам подсудимый С.Акперов:

"Все это нужно как следует расследовать, один конец этого дела ведет к экс-министру нацбезопасности Эльдару Махмудову".

После этого суд удалился на совещание, ходатайство не было удовлетворено.

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На заседании стало известно о поступившем в суд гражданском иске, поданном потерпевшим А.Алышановым. В поданном иске затребовано взыскать с обвиняемого Суджаята Акперова 4 млн 582 тыс манатов и наложить арест на его имущество, передав во владение жалобщика.

Гражданский иск был взят на судебное исполнение. Судебное заседание продолжается.

*** 11:40

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве и попытке убийства председателя ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание” Арифа Алышанова – Суджаята Акперова, Гочали Джабиева, Зохраба Ширинова и Акшина Гусейнова.

Как сообщает "Report", на заседании суда под председательством судьи Афгана Гаджиева, подсудимый С.Акперов обратился с ходатайством.

Он потребовал присутствия на судебном процессе потерпевшего Арифа Алышанова. Поэтому судебный процесс был отложен. Ходатайство не было удовлетворено.

Затем стало известно о поступившем от потерпевшего гражданском иске, в котором он требовал взыскать с подсудимого С.Акперова 4 млн 582 тыс. манатов, а также наложить арест на его имущество, передав во владение жалобщика. Иск был взят на судебное исполнение. Судебное заседание продолжается.

Согласно обвинительному акту, с июля 2013 года по январь 2017 года С.Акперов намеревался присвоить в Баку и Шемахе чужое имущество в особо крупных размерах путем обмана, незаконно хранил оружие и боеприпасы, а также в целях прикрыть иные свои преступления, в составе организованной бандитской группировки предпринял очередные попытки осуществить заказные покушения на жизнь двух и более лиц. Он также обвиняется в присвоении имущества А.Алышанова на сумму 4 млн 641 тыс. 696 манатов.

Согласно материалам уголовного дела, С.Акперов и его подельники – Гочали Джабиев, Зохраб Ширинов и Акшин Гусейнов намеревались убить А.Алышанова, за это предводитель преступной шайки обещал своим подельникам 600 тыс. манатов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали С.Акперова, Г.Джабиева, А.Гусейнова и З.Ширинова.

По решению суда, указанные лица были арестованы. С.Акперов обвиняется по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 статьям УК Азербайджана. В отношении остальных предъявлены обвинения по статьям 29,120.2.1, 29,120.2.5, 29,120.2.6, 29,120.2.7, 29,120.2.10, 228.3 УК Азербайджана.