Аргентина договорилась с МВФ о досрочном предоставлении части кредита

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Правительство Аргентины договорилось с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном предоставлении части кредита в связи неблагоприятной экономической обстановкой в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду президент республики Маурисио Макри.

"Я хочу объявить, что мы договорились с МВФ о более раннем предоставлении всех средств, необходимых для того, чтобы гарантировать исполнение финансовой программы на следующий год", - сказал глава государства в видеобращении.

По словам президента, "цель этого решения убрать любую неуверенность", которая может возникнуть на рынке в связи с ситуацией в экономике.