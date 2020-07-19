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Арестованы причинившие вред Милли Меджлису лица

Арестованы причинившие вред Милли Меджлису лица Как известно, в ночь с 14 на 15 июля в Баку прошло шествие в поддержку армии Азербайджана.
Происшествия
19 июля 2020 г. 03:40
Арестованы причинившие вред Милли Меджлису лица

Как известно, в ночь с 14 на 15 июля в Баку прошло шествие в поддержку армии Азербайджана.

Как сообщили Report из МВД, во время мирного митинга в духе патриотизма группа людей разбила двери и окна здания парламента, нарушив общественный порядок, и применила силу, чтобы противостоять полицейским, которые обеспечивали безопасность акции.

В результате, несколько сотрудников полиции получили ранения различной степени, помимо служебных транспортных средств, также гражданские транспортные средства были серьезно повреждены. Общественный порядок был восстановлен после игнорирования неоднократных предупреждений сотрудников полиции, а также благодаря оперативным мерам, принятым для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

В результате поисковых операций были установлены личности лиц, подозреваемых в совершении противоправных действий. Часть из них была привлечена к расследованию в качестве подозреваемых, против них было возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, доказано содеянные с их стороны действия и отправлено в суд.

На основе соответствующих судебных решений каждый из них приговорен к трем месяцам лишения свободы.

В настоящее время в отношении лиц, допустивших незаконные действия, ведутся оперативно-поисковые меры.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin qapı-pəncərələrini sındıranların bir qismi həbs edildi

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