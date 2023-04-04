Арестованы подозреваемые в покушении на депутата Фазиля Мустафу

В Сабаильском районном суде Баку рассмотрены ходатайства следователя Главного следственного управления СГБ Азербайджана об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в покушении на депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафу.

В Сабаильском районном суде Баку рассмотрены ходатайства следователя Главного следственного управления СГБ Азербайджана об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в покушении на депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафу.

Как передает Report , на процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой в отношении троих задержанных была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца, в отношении одного - на три месяца.

Напомним, что 28 марта 2023 года в 21:51 перед домом депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, Дом 2 "Z" был совершен террористический акт с применением автоматического оружия системы "Калашникова".

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю треть правого бедра. Ему оказывается необходимое медицинское обслуживание, состояние оценивается как стабильное. Опасности для жизни нет.

В связи с этим в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.