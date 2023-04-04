Арестованы подозреваемые в покушении на депутата Фазиля Мустафу

В Сабаильском районном суде Баку рассмотрены ходатайства следователя Главного следственного управления СГБ Азербайджана об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в покушении на депутата Милли Меджлиса (парламент) Фазиля Мустафу.
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Напомним, что 28 марта 2023 года в 21:51 перед домом депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Мустафы Фазиля Газанфар оглу по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат-1, улица Бабека, Дом 2 "Z" был совершен террористический акт с применением автоматического оружия системы "Калашникова".
В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю треть правого бедра. Ему оказывается необходимое медицинское обслуживание, состояние оценивается как стабильное. Опасности для жизни нет.
В связи с этим в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и ст. 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, ранее вступивших в сговор) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.