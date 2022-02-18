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Арестованы перекрывшие дорогу в Баку водители грузовиков

Арестованы перекрывшие дорогу в Баку водители грузовиков Перекрывшие дорогу в Баку водители грузовиков Миралам Мамедов и Эльвин Меликов арестованы на 30 суток.
Происшествия
18 февраля 2022 г. 18:30
Арестованы перекрывшие дорогу в Баку водители грузовиков

Перекрывшие дорогу в Баку водители грузовиков Миралам Мамедов и Эльвин Меликов арестованы на 30 суток.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято в Наримановском районном суде.

Водитель Бахтияр Мамедов не участвовал в суде по состоянию здоровья.

Поскольку в отношении Рамиша Джафарова было возбуждено уголовное дело, его дело было рассмотрено отдельно. Р.Джафаров арестован на 2 месяца.

Отметим, что по данному факту в Следственном отделе Наримановского РУП возбуждено уголовное дело по статье 233 (организация действий, повлекших нарушение общественного порядка или активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса АР.

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Версия на английском языке Truck drivers, who blocked road in Baku, arrested
Версия на азербайджанском языке Bakıda yolu bağlayan TIR sürücüləri həbs olunublar

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