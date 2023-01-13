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Арестованы обвиняемые в убийстве врача в Евлахе

Арестованы обвиняемые в убийстве врача в Евлахе В Евлахском районе арестованы лица, обвиняемые в убийстве врача.
Происшествия
13 января 2023 г. 20:09
Арестованы обвиняемые в убийстве врача в Евлахе

В Евлахском районе арестованы лица, обвиняемые в убийстве врача.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Евлахского района.

Было отмечено, что расследование уголовного дела по факту убийства заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова продолжается в прокуратуре Евлахского района.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что убийство совершили Дашгын Халилов 1993 года рождения, Фахрид Аллахвердиев 2004 года рождения и Рамиз Мамедов 2005 года рождения.

Указанным лицам были предъявлены обвинения по статьям 120.2.1, 120.2.4 и 120.2.11 Уголовного кодекса АР, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda həkimi öldürməkdə təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib

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