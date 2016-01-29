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    Арестованы лица, закидавшие камнями автобус BakuBus

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского РУП, задержаны лица, разбившие стекла автобуса

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Арестованы лица, закидавшие камнями автобус ООО BakuBus, следовавший по маршруту №14. 

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского районного управления, задержаны Абдулла Новрузов (2000 г.р.) и его ровесник Мирджавад Мамедов, разбившие стекла автобуса. 

    Отметим, что инцидент произошел 28 января на улице Диляры Алиевой на территории Насиминского района. Неизвестные закидали камнями автобус с государственными номерными знаками 99 HJ 103, следовавший по маршруту №14. В результате разбилось окно автобуса.

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