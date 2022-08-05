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Арестованы лица, собиравшие металлолом в селе Талыш

Арестованы лица, собиравшие металлолом в селе Талыш В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, арестованы лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории, где существует минная опасность, и собиравшие там металлолом.
Происшествия
5 августа 2022 г. 14:36
Арестованы лица, собиравшие металлолом в селе Талыш

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, арестованы лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории, где существует минная опасность, и собиравшие там металлолом.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудники Тертерского РОП выявили лиц, скрытно проникших на территорию села Талыш и попытавшихся собрать там металлолом. Ими оказались Фаган Мирзоев и Али Агаларов.

Собранные в отношении указанных лиц материалы были направлены в районный суд, и каждый из них был арестован в административном порядке на 10 дней.

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Версия на азербайджанском языке Talış kəndində dəmir tullantıları yığan şəxslər həbs olunub

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