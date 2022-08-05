Арестованы лица, собиравшие металлолом в селе Талыш

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, арестованы лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории, где существует минная опасность, и собиравшие там металлолом.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, арестованы лица, незаконно проникшие на освобожденные от оккупации территории, где существует минная опасность, и собиравшие там металлолом.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудники Тертерского РОП выявили лиц, скрытно проникших на территорию села Талыш и попытавшихся собрать там металлолом. Ими оказались Фаган Мирзоев и Али Агаларов.

Собранные в отношении указанных лиц материалы были направлены в районный суд, и каждый из них был арестован в административном порядке на 10 дней.