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Арестованы лица, пытавшиеся вывезти с освобожденных земель около 10 тонн металлолома

Арестованы лица, пытавшиеся вывезти с освобожденных земель около 10 тонн металлолома Сотрудники отдела полиции Джебраильского района на КПП в селе Джоджуг Марджанлы остановили грузовой автомобиль марки Shacman.
Происшествия
10 декабря 2021 г. 11:24
Арестованы лица, пытавшиеся вывезти с освобожденных земель около 10 тонн металлолома

Сотрудники отдела полиции Джебраильского района на КПП в селе Джоджуг Марджанлы остановили грузовой автомобиль марки Shacman.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, во время досмотра в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено около 10 тонн металлолома, которое хотели вывести с освобожденных от оккупации территорий житель Кяльбаджарского района Гариб Байрамов и житель Физулинского района Намик Сафарли.

Г.Байрамов и Н.Сафарли были задержаны. Решением суда Г.Байрамов арестован в административном порядке на 10 суток, а Н.Сафарли - на 8 суток.

Полиция продолжает осуществлять контрольно-профилактические мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunan ərazilərdən 10 tona yaxın metal aparmaq istəyən şəxslər həbs edilib

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