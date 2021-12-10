Арестованы лица, пытавшиеся вывезти с освобожденных земель около 10 тонн металлолома

Сотрудники отдела полиции Джебраильского района на КПП в селе Джоджуг Марджанлы остановили грузовой автомобиль марки Shacman.

Сотрудники отдела полиции Джебраильского района на КПП в селе Джоджуг Марджанлы остановили грузовой автомобиль марки Shacman.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, во время досмотра в грузовом отсеке автомобиля было обнаружено около 10 тонн металлолома, которое хотели вывести с освобожденных от оккупации территорий житель Кяльбаджарского района Гариб Байрамов и житель Физулинского района Намик Сафарли.

Г.Байрамов и Н.Сафарли были задержаны. Решением суда Г.Байрамов арестован в административном порядке на 10 суток, а Н.Сафарли - на 8 суток.

Полиция продолжает осуществлять контрольно-профилактические мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.