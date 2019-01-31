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    В Сумгайыте в зале суда арестованы парни, представлявшиеся представителями "криминального мира"

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ниджата Рзазаде, Санана Рустамова и Кямрана Алыева, обвиняемых в вымогательстве путем угроз. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева огласили приговор, согласно которому каждый из обвиняемых приговорен к 1,5 годам лишения свободы. 

    Избранная в их отношении подписка о невыезде как мера наказания была заменена на арест. Все трое были арестованы в зале суда. 

    Отметим, что, представляясь как представители "криминального мира", Н.Рзазаде 2000 г.р., С.Рустамов 2001 г.р. и К.Алыев требовали у жителей Сумгайыта Ч.Алиевой, Зияда Гасанова, Эльмина Мириева, Магомеда Гасанзаде и Рустама Ахмедова деньги путем угроз. 

    Они также взяли у нескольких человек мобильные телефоны и не вернули.  

    На основе жалобы потерпевших лиц все трое были задержаны. 

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