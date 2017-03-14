Арестованы лица, подозреваемые в совершении в Бейлагане преступления сексуального характера в отношении школьницы

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Арестованы лица, подозреваемые в совершении в Бейлаганском районе преступления в отношении несовершеннолетней.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что 9 марта в следственном отделе отделения полиции Бейлаганского района было возбуждено уголовное дело по ст. 152.1 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК по факту действий сексуального характера, совершенных жителями Бейлаганского района Туралом Керимовым 1996 г.р., Кямилем Гумбетовым 1997 г.р. и др. в отношении несовершеннолетней землячки Лалы Мамедовой (имя и фамилия вымышленные).

По делу назначили судмедэкспертизу, допрошены многочисленные свидетели, проведены другие неотложные следственные действия.

В результате проведенных правоохранительными органами Бейлаганского района оперативно-следственных мероприятий К.Гумбетов и Т.Керимов были задержаны и привлечены к следствию в качестве подозреваемых. По решению районного суда, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные действия по делу продолжаются.