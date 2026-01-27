Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Арестованы лица, готовившие атаку на посольство иностранного государства в Баку - СПЕЦОПЕРАЦИЯ

    Происшествия
    • 27 января, 2026
    • 09:31
    Арестованы лица, готовившие атаку на посольство иностранного государства в Баку - СПЕЦОПЕРАЦИЯ

    В Азербайджане арестованы лица, готовившие террористическую атаку против посольства иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды.

    Как сообщили Report в Службе государственной безопасности (СГБ), в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных СГБ, возникли обоснованные подозрения, что граждане Азербайджана - Гулиев Ильгар Ильхам оглу (2000 г.р.), по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу (2005 г.р.) по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери", готовили террористическую атаку на посольство иностранного государства в Баку на почве религиозной вражды.

    Указанные лица, вступив в преступный сговор с членами вооруженной группировки "Вилаяти-Хорасан" террористической организации ИГИЛ, получили предметы, используемые в качестве оружия, для совершения террористической атаки на посольство иностранного государства в Азербайджане и были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения дипломатической миссии.

    По факту Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) УК АР, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

    В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

    Лента новостей