Арестованы иностранцы, шантажировавшие граждан Азербайджана интимными видеозаписями

Разоблачена организованная банда, которая шантажировала граждан Азербайджана интимными видеозаписями.

Разоблачена организованная банда, которая шантажировала граждан Азербайджана интимными видеозаписями.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности.

Сообщается, что члены организованной преступной группировки, действующие за границей, совершали видеозвонки на аккаунты различных граждан Азербайджана через созданные в Facebook фейковые аккаунты и провоцировали их на беседу интимного характера.

При этом велась видеозапись, после чего злоумышленники связывались с гражданами через Facebook Messenger и WhatsApp, отправляли им заснятые порочащие материалы о них и о их близких родственниках и требовали под угрозой распространения переслать крупные суммы денег на их счета через международные системы денежных переводов.

В ходе расследования были установлены личности 32-х членов ОПГ, от преступных действий которой пострадали более 200 граждан Азербайджана.

В рамках процедур международной правовой помощи было установлено, что члены банды проживают в Болгарии. Совместно с болгарскими правоохранительными органами были проведены обыски, допросы и другие активные следственные действия по установленным адресам в Силистрийской области страны. Организаторы, исполнители и посредники преступных действий были пойманы с поличным на месте преступления, многочисленные компьютеры, мобильные телефоны и технические средства, содержащие видеоматериалы, голосовые сообщения и переписку, свидетельствующие о шантаже граждан Азербайджана и других иностранных граждан, были конфискованы и приобщены к материалам уголовного дела. Их преступная деятельность была пресечена путем ограничения доступа к видеоматериалам с сетевых аккаунтов.

Иностранные граждане Гюрджан Стоянов, Тезджан Стоянов, Севинч Ниязи и другие были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся международные судебные процедуры.