О нас
Report Georgia
Аудио новости

Арестованы иностранцы, шантажировавшие граждан Азербайджана интимными видеозаписями

Арестованы иностранцы, шантажировавшие граждан Азербайджана интимными видеозаписями Разоблачена организованная банда, которая шантажировала граждан Азербайджана интимными видеозаписями.
Происшествия
23 декабря 2021 г. 15:41
Арестованы иностранцы, шантажировавшие граждан Азербайджана интимными видеозаписями
0 : 00
0 : 00

Разоблачена организованная банда, которая шантажировала граждан Азербайджана интимными видеозаписями.

Как передает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы государственной безопасности.

Сообщается, что члены организованной преступной группировки, действующие за границей, совершали видеозвонки на аккаунты различных граждан Азербайджана через созданные в Facebook фейковые аккаунты и провоцировали их на беседу интимного характера.

При этом велась видеозапись, после чего злоумышленники связывались с гражданами через Facebook Messenger и WhatsApp, отправляли им заснятые порочащие материалы о них и о их близких родственниках и требовали под угрозой распространения переслать крупные суммы денег на их счета через международные системы денежных переводов.

В ходе расследования были установлены личности 32-х членов ОПГ, от преступных действий которой пострадали более 200 граждан Азербайджана.

В рамках процедур международной правовой помощи было установлено, что члены банды проживают в Болгарии. Совместно с болгарскими правоохранительными органами были проведены обыски, допросы и другие активные следственные действия по установленным адресам в Силистрийской области страны. Организаторы, исполнители и посредники преступных действий были пойманы с поличным на месте преступления, многочисленные компьютеры, мобильные телефоны и технические средства, содержащие видеоматериалы, голосовые сообщения и переписку, свидетельствующие о шантаже граждан Азербайджана и других иностранных граждан, были конфискованы и приобщены к материалам уголовного дела. Их преступная деятельность была пресечена путем ограничения доступа к видеоматериалам с сетевых аккаунтов.

Иностранные граждане Гюрджан Стоянов, Тезджан Стоянов, Севинч Ниязи и другие были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых, в отношении них решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся международные судебные процедуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşlarını intim videogörüntüləri ilə şantaj edən əcnəbilər həbs olunub

Экслюзивные новости

ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
Посол Колумбии: Азербайджан - дружественная для нас страна с большим потенциалом
23 декабря 2021 г. 10:23
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
По факту бытового насилия в Госкомитет за год обратились 42 мужчины
22 декабря 2021 г. 18:05
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
Эксперт : Быстрого решения по зеленому энергопереходу нет
22 декабря 2021 г. 17:54
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
ЕИБ поддержит стратегические проекты в Азербайджане и регионе Восточного партнерства
22 декабря 2021 г. 14:46
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
22 декабря 2021 г. 13:51
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
22 декабря 2021 г. 12:53
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
22 декабря 2021 г. 12:33
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
22 декабря 2021 г. 11:03
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi