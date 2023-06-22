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Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом

Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования на территории иностранного государства
Происшествия
22 июня 2023 г. 09:40
Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования за рубежом

Арестованы граждане Азербайджана, вступившие в незаконные вооруженные формирования на территории иностранного государства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности.

Было отмечено, что в результате проведенного СГБ расследования установлены личности членов группы, участвовавших в боях в составе незаконного вооруженного формирования под названием "Тайфатуль Мансура", которые после незаконного перехода на территорию Сирийской Арабской Республики с целью участия в вооруженных конфликтах, сопровождавшихся совершением террористических актов за пределами границ страны, осуществляемых на основе религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма, проходили подготовку в специальном лагере в городе Идлиб.

Объявленные в розыск граждане Азербайджана - Абдуллаев Шамиль Тохуд оглу, Агаметов Мурад Алибала оглу, Гулиев Мурад Фирудин оглу, Рустамов Фархад Иса оглу, Султанов Султан Идрис оглу, Гусейнов Неджмаддин Назир - оглу, Махмудов Хикмет Сахиб оглу, Алиев Маис Тельман оглу, Исмаилов Исмаил Айдын оглу, Бабаев Шахрияр Рахим оглу, Мурадов Гаджи Ариф оглу, Бахышов Аловсар Алисафа оглу и Асадов Интигам Ширин оглу в рамках уголовного дела были задержаны на территории иностранного государства и доставлены в Азербайджан в рамках процедуры взаимной правовой помощи по международному розыску.

Задержанные привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по статье 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (Создание устойчивых групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами границ Азербайджанской Республики, участие в этих группах, учениях или вооруженных конфликтах).

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