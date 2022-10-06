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Арестованы главный архитектор и завотделом психиатрической больницы Лянкярана

Арестованы главный архитектор и завотделом психиатрической больницы Лянкярана В Лянкяране арестованы главный архитектор города и завотделом психиатрической больницы.
Происшествия
6 октября 2022 г. 18:57
Арестованы главный архитектор и завотделом психиатрической больницы Лянкярана

В Лянкяране арестованы главный архитектор города и завотделом психиатрической больницы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечено, что в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных на основании обращений граждан, поступивших в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, начальник архитектурно-строительного отдела Аппарата главы Исполнительной власти Лянкяранского района - главный архитектор Абдуллаев Эльгюн Азизулла оглу и заведующий отделением Лянкяранской городской межрайонной психиатрической больницы Нуриев Насраддин Шахрза оглу были задержаны с поличным при получении взяток от граждан.

На основании достаточных доказательств, собранных по делу, были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР. Эльгюну Абдуллаеву было предъявлено обвинение по статье 311.3.2 (получение взятки - при повторном совершении), а Насреддину Нуриеву - по статьям 311.1 (получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranın baş memarı və psixiatriya xəstəxanasının şöbə müdiri tutulub

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