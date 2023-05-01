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Сотрудники полиции арестовали 16 человек, причастных к пропаганде религиозного радикализма

Сотрудники полиции арестовали 16 человек, причастных к пропаганде религиозного радикализма В Азербайджане сотрудники полиции арестовали 16 человек, причастных к пропаганде религиозного радикализма и другой преступной деятельности в Азербайджане, финансируемой за счет продажи наркотических средств.
Происшествия
1 мая 2023 г. 20:23
Сотрудники полиции арестовали 16 человек, причастных к пропаганде религиозного радикализма

Сотрудники полиции арестовали 16 человек, причастных к пропаганде религиозного радикализма и другой преступной деятельности в Азербайджане, финансируемой за счет продажи наркотических средств.

По данным Report, они пытались углубить связи ”государства Кериме“ за счет привлечения к сотрудничеству наркозависимых для организации сбыта наркотиков. Целью лиц, выполняющих задачи религиозно-политических центров, управляемых в основном из Ирана, было сделать наркоманов и склонных к суевериям людей орудием своих гнусных намерений.

В аккаунтах социальных сетей были обнаружены неоспоримые факты о связях очередных разоблаченных полицией участников сети об их преступной деятельности.

Расследования по указанным фактам продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPolis İrandan göstəriş almaqla narkotik aludəçilərini əməkdaşlığa cəlb edən şəxsləri həbs edib

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