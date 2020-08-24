Арестованы экс-сотрудники Исполнительной власти Гянджи

Ранее главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело спецоперацию по задержанию должностных лиц исполнительной власти города Гянджа

В Бинагадинском районном суде было рассмотрено ходатайство следственного органа в отношении экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства Исполнительной власти города Гянджа Али Рустамова и бывшего главы Исполнительной власти Низаминского района Гянджи Махарата Мустафаева.

Как сообщает Report, суд удовлетворил ходатайство. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре провело спецоперацию по задержанию должностных лиц Исполнительной власти города Гянджа. В ходе операции были задержаны А.Рустамов и М.Мустафаев. В отношении задержанных должностных лиц были возбуждены уголовные дела по статьям 308.2, 178.3.2, 178.2.4, 178.2.2, 178.2.3, 311.3.1, 311.3.2, 312.2 и 314 УК Азербайджана.