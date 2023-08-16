Арестованы должностные лица Таможенного комитета и Агентства социальных услуг

В Азербайджане арестованы должностные лица Государственного таможенного комитета (ГТК) и Агентства социальных услуг по обвинению в получении взятки.

В Азербайджане по обвинению в получении взятки арестованы должностные лица Государственного таможенного комитета (ГТК) и Агентства социальных услуг.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и ГТК.

В результате совместных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре и Таможенным комитетом, были установлены обоснованные подозрения в противоправных деяниях инспектора отдела таможенной оценки Бакинского главного таможенного управления Мазахира Исмайлова, вошедшего в сговор с начальником Губа-Хачмазского регионального филиала Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Эльшаном Абдуллаевым и фактическим руководителем ООО "ƏR TRANSPORT" Адалятом Гулиевым.

Было установлено, что после создания искусственных барьеров при таможенном оформлении импортированных автозапчастей обвиняемые получили от гражданина 8 тыс. манатов в качестве взятки, чтобы осуществить таможенный контроль автозапчастей путем проведения поверхностного осмотра.

В рамках возбужденного уголовного дела Мазахир Исмайлов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 308.2 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), а Эльшан Абдуллаев и Адалят Гулиев - по статьям 32.5, 308.2, 32.5, 311.3.3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и содействие в получении взятки в крупном размере). Решением суда в отношении всех троих была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.