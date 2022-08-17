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Арестованы должностные лица, продавшие стадион "Мехсул"

Арестованы должностные лица, продавшие стадион "Мехсул" В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса на основании поступившей информации о том, что председатель Ассоциации спортивных организаций Конфедерации профсоюзов Азер
Происшествия
17 августа 2022 г. 15:11
Арестованы должностные лица, продавшие стадион Мехсул

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса на основании поступившей информации о том, что председатель Ассоциации спортивных организаций Конфедерации профсоюзов Азербайджана Надир Алиев и директор спортивно-оздоровительного клуба “Ясамал” Алик Гасанов присвоили денежные средства предпринимателей под предлогом продажи им территории под названием стадион “Мехсул", находящейся в пользовании клуба.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Следствием установлено, что Н.Алиев и А.Гасанов сообщили отдельным предпринимателям о готовности продать территорию указанного стадиона площадью 1,26 гектара (адрес: город Баку, Ясамальский район, проспект Гасан бека Зардаби, 69D) для строительства жилого здания в связи с чем заполучили у предпринимателей в целом 900 тыс. манатов якобы для дачи взяток руководящим должностным лицам Конфедерации.

На основании собранных доказательств Надиру Алиеву и Алику Гасанову были предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество с причинением особо крупного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) и 32.4, 312.2 (повторное подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса. По решению суда в отношении обвиняемых принята мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное следствие.

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Версия на азербайджанском языке “Məhsul" stadionunu satan vəzifəli şəxslər həbs edilib

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