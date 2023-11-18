Арестованы должностные лица МЭПР

Разоблачены должностные лица Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), допустившие коррупционные правонарушения в экологической сфере.

Разоблачены должностные лица Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР), допустившие коррупционные правонарушения в экологической сфере.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о противоправных действиях начальника отдела использования лесного фонда Службы развития лесов при МЭПР Садига Салманова и директора Загатальского регионального центра лесного хозяйства Службы развития лесов Рашада Махмудова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией возбуждено уголовное дело.

По информации, были выявлены серьезные подозрения в получении Садигом Салмановым в качестве взятки 3 тыс. манатов в своем служебном кабинете взамен выделения гражданину путем незаконного аукциона ценного лесного материала.

Также были выявлены серьезные подозрения в том, что Садиг Салманов, вступив в сговор с Рашадом Махмудовым, с той же целью получил взятку в размере 3 тыс. манатов в обмен на предоставление ценных лесоматериалов гражданину вне официальных процедур.

На основании собранных предварительных доказательств Садигу Салманову было предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и 311.3.2 (неоднократное получение взятки), а Рашаду Махмудову - по статье 311.3.1 УК АР, решением суда они были освобождены от должностей, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются.