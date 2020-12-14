Арестованы азербайджанские военнослужащие

Решением суда в отношении Р.Алиева, Г.Абышова, А.Гусейнова и У.Агаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с привлечением в качестве обвиняемых по соответствующим статьям УК АР

Мужество, отвага и профессионализм, проявленные военнослужащими азербайджанской армии в Отечественной войне за освобождение территорий Азербайджанской Республики и восстановление ее территориальной целостности, привели к победе, вписанной в историю золотыми буквами.

Распоряжениями Президента Азербайджанской Республики многочисленные военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджанской Республики награждены за героизм и отвагу, проявленные ими при исполнении воинских обязанностей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в качестве Верховного главнокомандующего вооруженными силами с первого дня контрнаступательных операций по освобождению оккупированных территорий приказал азербайджанской армии наносить удары исключительно по вражеским военным целям на поле боя и соблюдать нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования Женевских конвенций, несмотря на тот факт, что гражданское население Азербайджана подвергалось нападению со стороны Армении. Руководствуясь указаниями Верховного Главнокомандующего, солдаты и офицеры Азербайджанской Армии при освобождении наших земель гуманно относились к гражданскому населению, в том числе к женщинам, детям и старикам, пленным военнослужащим, а также священнослужителям, демонстрируя высокую культуру и гуманизм нашего народа. Это отношение широко освещалось на встречах с представителями Международного комитета Красного Креста и в интервью местным и зарубежным СМИ.

К сожалению, под влиянием вызванного войной тяжелого психологического состояния, ошибки некоторых военнослужащих в понимании методов и приемов борьбы с противником привели к противоправным деяниям, которые могут скомпрометировать мужество и героизм Вооруженных Сил, а также одержанную победу.

Так, Генеральной прокуратурой и Военной прокуратурой были проанализированы видеозаписи оскорбления азербайджанскими военнослужащими тел погибших в ходе боевых действий армянских военнослужащих, а также бесчеловечное обращение с захваченными в плен армянскими военнослужащими, опубликованные в некоторых СМИ и на страницах социальных сетей. Несмотря на то, что многие из них были признаны сфабрикованными, в отношении некоторых из них имеются основания полагать их подлинность.

На основании материалов, собранных в связи с вышеуказанной информацией, Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 115.2 (пытки, жестокое или бесчеловечное обращение) и 245 (надругательство над могилой или трупом) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в данный момент проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, Рашад Алиев и Гардашхан Абышов, служившие младшими прапорщиками в войсковой части «N» Вооруженных сил Азербайджанской Республики, оскорбляли тела армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Зангиланском районе, снимали свои действия на смартфон и распространяли отснятые видеоролики через социальные сети.

В ходе расследования также были установлены обоснованные подозрения в том, что военнослужащие воинской части «N» Вооруженных сил Азербайджанской Республики Арзу Гусейнов и Умид Агаев разрушали принадлежащие армянам надгробные плиты на кладбище в селе Мадатли Ходжавендского района, снимали свои действия на смартфон и распространяли отснятые видеоролики через социальные сети.

Р.Алиев, Г.Абишов, А.Гусейнов и У.Агаев были привлечены в качестве подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного Кодекса, и решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент проводятся необходимая проверка в связи с другими видеоматериалами, распространяемых в социальных сетях, и о результатах общественности будет предоставлена подробная информация.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики заявляет, что вышеупомянутые преступные действия, совершенные военнослужащими Азербайджанской Республики, недопустимы и противоречат менталитету азербайджанского народа, который является исторически гуманным и толерантным, а также возвышает мультикультурные ценности. Лица, допустившие аналогичные правонарушения, будут привлечены к ответственности с применением предусмотренных законом мер.

Несмотря на то, что в соответствии с рекомендациями Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева правоохранительные органы неоднократно делали публичные заявления о проведении расследований в рамках уголовных дел, информируя общественность о нарушениях закона в этой сфере, правоохранительные органы Армении, в том числе Генеральная прокуратура, не предприняли никаких действий и не сделали никаких заявлений об убийстве 101 мирного жителя, ранении 423 мирных жителей вооруженными силами Армении, а также об оскорбительных действиях армянских военнослужащих в отношении тел погибших в ходе боевых действий азербайджанских военнослужащих и бесчеловечном обращении с захваченными в плен азербайджанскими военнослужащими.

Следует отметить, что прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать необходимые интенсивные следственные меры по всем преступлениям, связанным с убийством и ранением мирных граждан Азербайджана, видеоматериалами с оскорбительными действиями в отношении тел погибших в ходе боевых действий азербайджанских военнослужащих, а также бесчеловечным обращением с захваченными в плен азербайджанскими военнослужащими. Генеральная прокуратура примет все возможные меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности в рамках существующих правовых механизмов и норм международного права.

В то же время Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики призывает правоохранительные органы Армении предпринять аналогичные шаги для принятия серьезных правовых мер, проведения открытого и справедливого расследования в соответствии с нормами и принципами международного права и информирования общественности о преступлениях, совершенных против граждан Азербайджана.