Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения.
Как сообщает Report, семерым обвиняемым, включая учредителя Алескера Мамедли, предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем в крупном размере), 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) и 162-1 (привлечение работников к работе без трудового договора) Уголовного кодекса АР.
Отметим, что ранее против них было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.