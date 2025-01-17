Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения

Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения.

Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения.

Как сообщает Report, семерым обвиняемым, включая учредителя Алескера Мамедли, предъявлены обвинения по статьям 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 192.3.2 (незаконное предпринимательство, совершенное с получением особо крупного дохода), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем в крупном размере), 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) и 162-1 (привлечение работников к работе без трудового договора) Уголовного кодекса АР.

Отметим, что ранее против них было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса АР.