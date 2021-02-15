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Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста

Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста 500 min manatlıq mənimsəməyə görə tutulan bankir həbsdən buraxıldı
Происшествия
15 февраля 2021 г. 16:00
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста

Изменена мера пресечения в отношении члена Наблюдательного совета Amrah Bank и Совета директоров AmrahSığorta Ульви Илдырымзаде.

Как стало известно Report, на основании ходатайства защитника Сабаильский районный суд заменил меру пресечения в отношении У.Илдырымзаде с ареста на домашний арест.

У.Илдырымзаде обвиняется в присвоении в особо крупном размере (более 500 тыс. манатов), служебном подлоге.

По решению правления Центрального банка от 28 апреля 2020 года, лицензия ОАО Amrah Bank была отозвана.

У.Илдырымзаде является сыном владельца AmrahBank Юниса Илдырымзаде. Его дядя Юсиф Илдырымзаде долгое время занимал должность прокурора, в настоящее время находится на пенсии.

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Версия на азербайджанском языке 500 min manatlıq mənimsəməyə görə tutulan bankir həbsdən buraxıldı

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