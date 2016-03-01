Арестованный в Баку гражданин Турции попросил убежища в Азербайджане

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Арестованный в Баку гражданин Турции Рамазан Коджакая отказался от экстрадиции на родину.

Как сообщает Report, он попросил убежища в Азербайджане.

Согласно информации, Р.Коджакая обратился в Государственную миграционную службу Азербайджана для получения убежища.

Отметим, что Р.Коджакая был объявлен в международный розыск в обвинении в ношении оружия и контрабанде в Турции. В 2015 году он был арестован в Азербайджане. Турецкая сторона обратилась в Управление международного сотрудничества для экстрадиции Р.Коджакая. Бакинский суд по тяжким преступления вынес приговор в отношении Р.Коджакая, однако он подал апелляционную жалобу. В настоящее время Бакинский апелляционный суд приостановил производство. Причиной этому является обращение Рамазана Коджакая в Государственную миграционную службу для получения убежища.