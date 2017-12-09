Арестованный в Баку гражданин России армянского происхождения переведен на тюремный режим

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Рассмотрено представление об изменении режима содержания отбывающего наказание в Баку Марата Уелданова, имеющего армянское происхождение.

Как сообщает Report, начальник учреждения по отбыванию наказания обратился с представлением в Хазарский районный суд о переводе М. Уелданова на тюремный режим.

Суд удовлетворил представление, принято решение о переводе М. Уелданова на тюремный режим.

Недовольный решением заключенный подал апелляционную жалобу. Он попросил ликвидировать решение суда первой инстанции. Жалоба М. Уелданова была направлена в Бакинский апелляционный суд на рассмотрение. Дело передано на производство судьи Гаила Мамедова, первое предварительное заседание назначено на 12 декабря.

Отметим, что 28 июля прошлого года в Баку был задержан гражданин России М. Уелданов.

В его отношении выдвинуто обвинение, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ.

Затем, со ссылкой на сестру М. Уелданова Марианну Мирзоян, армянские СМИ и российские проармянские печатные органы распространили информацию о том, что якобы М. Уелданов был задержан в Баку из-за национальной принадлежности.

Он обвиняется по ст. 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, в крупном размере) УК.