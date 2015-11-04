​Арестованный в Азербайджане гражданин Турции обратился по поводу экстрадиции на родину

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Арестованный в Азербайджане гражданин Турции Коджакая Рамазан Рамазан оглу обратился в Управление международного сотрудничества министерства юстиции Азербайджана по поводу экстрадиции на родину.

Как сообщает Report, в связи с эти Управление направило протест в Апелляционный суд.

Апелляционный протест будет рассмотрен под председательством судьи Амира Байрамова.

Отметим, что Коджакая Рамазан обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям 22 сентября этого года он приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет.