Арестованный председатель Dağlar MTK дал показания в суде в качестве свидетеля

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Гюльхар Гашимовой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова в качестве свидетеля был допрошен председатель Dağlar MTK Шахин Алиев, который в настоящее время находится под арестом.

Он отметил, что потерпевшая Севиль Мусаева купила в его компании квартиру на сумму 58 тыс манатов: "Правда, Севиль ханум приобрела квартиру посредством Гюльхар Гашимовой. Однако потом мы аннулировали договор, а деньги я вернул Гюльхар. Мне не было известно, что Гюльхар не вернула эти деньги.

Очередное судебное заседание назначено на 22 декабря.

Отметим, что Г.Гашимова обвиняется в завладении путем мошенничества 58 тыс манатов, принадлежащих Севиль Мусаевой. Против нее выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) ЦК.

Напомним, что председатель Dağlar MTK Шахин Алиев был арестован по обвинению в мошенничестве. Приговором Бакинского суда по тяжким преступления он осужден на 11 лет лишения свободы.