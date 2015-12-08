Арестованный генерал МНБ обвиняется по 9 статьям уголовного кодекса

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны статьи, по которым выдвинуты обвинения в отношении бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью (ГУБТЭП) министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Гурбанова Субахира Халиг оглу.

Как сообщает Report, согласно официальному обвинению, С.Гурбанов после назначения начальником ГУБТЭП создал преступную группировку.

Группа под его руководством угрожала различным должностным лицам, бизнесменам незаконным лишением человека свободы, не связанным с его похищением, применяла к ним насилие. Согласно обвинению, основное направление деятельности преступной группировки состояло в этом.

В связи с этим в отношении генерал-майора С.Гурбанова возбуждено уголовное дело по 9 статьям уголовного кодекса Азербайджана. Он обвиняется по ст.ст. 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, в отношении двух или более лиц, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 182.3.1 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия, либо распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких родственников, а равно под угрозой уничтожения принадлежащего им имущества, совершенное организованной группой,), 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не уполномоченными на то лицами, а также осуществление этих мероприятий уполномоченными лицами, но без законных оснований, если это повлекло существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов лиц, совершенные с использованием технических средств, предназначенных для тайного получения информации), 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями, деяния, предусмотренные статьей 308.1 настоящего Кодекса, повлекшие тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума), 309.2 (злоупотребление должностными обязанностями, деяния, предусмотренные статьей 309.1 настоящего Кодекса (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства), совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия), 311.3.1 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), неоднократно), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), в крупном размере) УК.

Отметим, что в информации Генпрокуратуры от 25 ноября говорилось о привлечении 21 бывшего сотрудника МНБ в качестве обвиняемых по соответствующим статьям уголовного кодекса. В отношении 19 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - подписки о невыезде.

Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения - арест. 57 человек признаны пострадавшими. Их права были нарушены в результате преступных действий сотрудников министерства национальной безопасности. Сумма нанесенного им ущерба составляет десятки миллионов манатов.

В этот день в Сабаильском районном суде в отношении С.Гурбанова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 3 декабря его адвокат Валерий Велиев подал апелляционную жалобу. Суд оставил в силе решение Сабаильского районного суда, апелляционная жалоба С.Гурбанова была отклонена.