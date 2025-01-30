Экс-глава ИВ Биласувара хочет добиться перевода в колонию общего режима

Находящийся в заключении бывший глава исполнительной власти Билясувара Махир Гулиев обратился в суд с прошением о переводе из учреждения строгого режима в колонию общего режима.

Отбывающий заключение бывший глава исполнительной власти Билясувара Махир Гулиев обратился в суд с прошением о переводе из учреждения строгого режима в колонию общего режима.

Как сообщает Report, прошение рассматривалось в Низаминском районном суде.

В ходе заседания было объявлено, что Махир Гулиев отозвал свое прошение. Он отметил, что доработает ходатайство и позднее подаст новое заявление в суд.

Отметим, что М.Гулиев был арестован в 2020 году в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). Он был обвинен в коррупции и приговорен Лянкяранским судом по тяжким преступлениям к 11 годам лишения свободы. Две его квартиры в Баку и один автомобиль были конфискованы в пользу государства.

Позднее Верховный суд на основе апелляции Гулиева принял решение о сокращении срока наказания с 11 лет до 8 лет и 3 месяцев.