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Экс-глава ИВ Биласувара хочет добиться перевода в колонию общего режима

Экс-глава ИВ Биласувара хочет добиться перевода в колонию общего режима Находящийся в заключении бывший глава исполнительной власти Билясувара Махир Гулиев обратился в суд с прошением о переводе из учреждения строгого режима в колонию общего режима.
Происшествия
30 января 2025 г. 19:04
Экс-глава ИВ Биласувара хочет добиться перевода в колонию общего режима

Отбывающий заключение бывший глава исполнительной власти Билясувара Махир Гулиев обратился в суд с прошением о переводе из учреждения строгого режима в колонию общего режима.

Как сообщает Report, прошение рассматривалось в Низаминском районном суде.

В ходе заседания было объявлено, что Махир Гулиев отозвал свое прошение. Он отметил, что доработает ходатайство и позднее подаст новое заявление в суд.

Отметим, что М.Гулиев был арестован в 2020 году в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ). Он был обвинен в коррупции и приговорен Лянкяранским судом по тяжким преступлениям к 11 годам лишения свободы. Две его квартиры в Баку и один автомобиль были конфискованы в пользу государства.

Позднее Верховный суд на основе апелляции Гулиева принял решение о сокращении срока наказания с 11 лет до 8 лет и 3 месяцев.

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