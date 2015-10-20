Арестованные сотрудники МНБ будут доставлены в Бакинский следственный изолятор

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Стало известно место содержания сотрудников министерства национальной безопасности (МНБ), в отношении которых избран арест в качестве меры пресечения.

Как сообщает Report, арестованные 10 сотрудников МНБ в настоящее время находятся в следственном изоляторе временного содержания Наримановского районного управления полиции.

Сегодня они будут доставлены в Бакинский следственный изолятор № 1.

Report выяснил имя судьи, избравшего меру пресечения в отношении сотрудников МНБ. Им является судья Сабаильского районного суда Рауф Ахмедов. В 2013 году Р.Ахмедов принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего руководителя управления по делам Администрации президента Акифа Мурадвердиева.

Напомним, что в отношении около 10 сотрудников МНБ в республиканской генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 302 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности), ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 309 (превышение должностных полномочий) УК.