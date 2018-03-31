Арестованные сотрудниками СГБ таможенники подали апелляционную жалобу

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Обвиненные в контрабанде из Азербайджана в Турцию золотых изделий на сумму 130 тыс. манатов и денег на сумму 190 тыс. долларов Ильгар Абилов, Эльвин Юсубов, Рашад Насибов и сотрудник Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере Госкомтаможни Кямран Ахмедов подали апелляционную жалобу на приговор суда.

Как сообщает Report, они обратилисьт в Бакиснкий апелляционный суд, попросив облегчиь наказание.

На процессе под председательством судьи Афлатуна Гасымова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 12 апреля.

Согласно информации, распространенной пресс-службами Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности, в результате совместной операции, проведенной 8 марта 2017 года сотрудниками Государственного таможенного комитета и СГБ, при попытке тайно, контрабандным путем вывезти из Азербайджана в Турцию деньги на сумму 190 тыс. долларов, а также 5 золотых слитков общим весом 2 кг 279,44 г и стоимостью 132.207,52 манат, в Международном аэропорту Гейдар Алиев были задержаны граждане Азербайджана Эльвин Юсубов, Рашад Насибов, Ильгар Абилов и вступивший с ними в преступный сговор таможенник Кямран Ахмедов.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Кямрана Ахмедова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Рашада Насибова, Ильгара Абилова и Эльвина Юсубова и 5 годам заключения.