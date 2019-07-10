 Наверх

Арестованный за Нардаранские события Абульфаз Буньядов освобожден

Арестованный за Нардаранские события Абульфаз Буньядов освобожден

Арестованный за Нардаранские события Абульфаз Буньядов выпущен на свободу.

Об этом Report сказал адвокат Фахреддин Мехтиев.

Из-за серьёзных проблем со здоровьем заключенного, содержащегося в лечебнице Пенитенциарной службы, в суд было направлено прошение об освобождении его из учреждения отбывания наказания. Судья Низаминского районного суда Рауф Ахмедов рассмотрел обращение в лечебнице и вынес решение о досрочном освобождении заключенного.

Отметим, что А.Буньядов был арестован во время операций, проведенных в Нардаране 26 ноября 2015 года. Однако некоторое время спустя был отпущен под наблюдение полиции. 11 июля 2018 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!