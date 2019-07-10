Арестованный за Нардаранские события Абульфаз Буньядов освобожден

Арестованный за Нардаранские события Абульфаз Буньядов выпущен на свободу.

Об этом Report сказал адвокат Фахреддин Мехтиев.

Из-за серьёзных проблем со здоровьем заключенного, содержащегося в лечебнице Пенитенциарной службы, в суд было направлено прошение об освобождении его из учреждения отбывания наказания. Судья Низаминского районного суда Рауф Ахмедов рассмотрел обращение в лечебнице и вынес решение о досрочном освобождении заключенного.

Отметим, что А.Буньядов был арестован во время операций, проведенных в Нардаране 26 ноября 2015 года. Однако некоторое время спустя был отпущен под наблюдение полиции. 11 июля 2018 года суд приговорил его к 15 годам лишения свободы