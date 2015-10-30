Дочь бывшего главы ИВ подала апелляционную жалобу из вынесенного в ее отношении приговора

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба из приговора в отношении обвиняемой в мошенничестве Нигяр Абдуллаевой.

Как сообщает Report, предварительное заседание назначено на 4 ноября. Оно пройдет в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что до сентября 2014 года дочь бывшего главы Исполнительной власти Сальянского района Сейрана Сейранова Нигяр Абдуллаева 1982 г.р. занимала должность начальника протокольного отдела министерства экономического развития.

Она обвиняется в мошенничестве путем присвоения 500 000 манатов.

Под предлогом создания туристического агентства Н.Абдуллаева забрала у 19 человек крупную сумму денег, которую впоследствии не вернула.

22 сентября этого года на основании ст.178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК ее приговорили к 8 годам тюремного заключения.