Арестованы свыше 150 нарушителей карантина, возбуждено 5 уголовных дел - ОФИЦИАЛЬНО

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В последнее время в ряде СМИ и соцсетях распространяется информация о якобы преследовании полицией представителей оппозиции в рамках применяемого в стране особого карантинного режима и принятии в их отношении мер юридической ответственности.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что подобные утверждения, которые выходят за рамки объективности, необоснованны, и являются дезинформацией, направленной на введение в заблуждение общественности.

Полиция, которая отвечает за соблюдение требований особого карантинного режима, выполняет свои повседневные обязанности, такие как борьба с преступностью, обеспечение правопорядка и безопасности.

Только в марте по 5 уголовным делам 11 человек были привлечены к уголовной ответственности за нарушение требований особого карантинного режима, 154 были арестованы в административном порядке, в отношении примерно 33 000 человек приняты другие дисциплинарные меры. Были возвращены 22 тыс. автомобилей, водители которых пытались незаконно въехать в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

С начала реализации правительством особого Плана мероприятий по предотвращению пандемии коронавируса, во время эвакуации подозреваемых в заражении инфекцией полиция сопровождала сотни машин скорой помощи и более 5 200 следовавших в соседние страны грузовиков. На сегодняшний день круглосуточно охраняется 51 объект, где люди находятся на карантине. На 733 постах, в общественных местах, на улицах и проспектах ведется служба для ограничения движения людей и транспортных средств.