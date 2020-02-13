Арестованы организаторы онлайн-наркоторговли из Турции в Азербайджан

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провели широкомасштабную операцию против лиц, проживающих в Турции и осуществляющих онлайн-продажу наркотиков в другие страны, в том числе в Азербайджан.

Как сообщили Report в МВД, в ходе операции было арестовано 27 человек, в том числе лидеры группировки - Агаяр Агазаде, проживающий в Стамбуле, и его родственник Орхан Агаев.

Агаяр Агазаде использовал псевдоним "Баба", а Орхан Агаев - "Орхан ХХ", чтобы их не узнали другие члены группировки.