 Наверх

Арестованы организаторы онлайн-наркоторговли из Турции в Азербайджан

Арестованы организаторы онлайн-наркоторговли из Турции в Азербайджан

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Азербайджана провели широкомасштабную операцию против лиц, проживающих в Турции и осуществляющих онлайн-продажу наркотиков в другие страны, в том числе в Азербайджан.

Как сообщили Report в МВД, в ходе операции было арестовано 27 человек, в том числе лидеры группировки - Агаяр Агазаде, проживающий в Стамбуле, и его родственник Орхан Агаев.

Агаяр Агазаде использовал псевдоним "Баба", а Орхан Агаев - "Орхан ХХ", чтобы их не узнали другие члены группировки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!