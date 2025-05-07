Арестована журналистка, задержанная по делу Meydan TV

Арестована журналистка, задержанная по делу Meydan TV

Суд вынес решение в отношении журналистки Ульвии Али (Гулиевой), задержанной по делу Meydan TV.

Как сообщает Report, на судебном процессе в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сульханы Гаджиевой было принято решение приговорить Ульвию Али к 1 месяцу и 29 дням предварительного заключения.

По делу Meydan TV ранее также были задержаны Рамин Джабраилзаде (Деко), Айнур Гамбарова (Эльгюнеш), ​​Айтадж Ахмедова (Тапдыг), Айсель Умудова, Хаяла Агаева, Натиг Джавадлы и Ульви Тахиров. Им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Хатаинский районный суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.