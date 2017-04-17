Арестована женщина, принесшая находящемуся в заключении брату героин, спрятанный в инжировом варенье

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного изолятора №3 и Главного управления Пенитенциарной службы минюста, была пресечена попытка пронести наркотики в исправительное учреждение.

Как сообщили Report в отделе связей с общественностью Пенитенциарной службы, при осмотре вещей, принесенных во время краткосрочного визита жительницей Баку Байрамовой Ламией Эльдар гызы арестованному по ст.234.1 Уголовного кодекса брату Агавердиеву Максуду Эльдар оглу, был обнаружен и изъят завернутый в целлофан и спрятанный в инжировом варенье героин весом 1.168 г.

Собранные по факту материалы направлены в Хазарское РУП для дачи юридической оценки.