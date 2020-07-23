Арестована еще одна группа лиц, незаконно проникших в Милли Меджлис

Арестована еще одна группа лиц, грубо нарушивших общественный порядок в Баку в ночь с 14 на 15 июля

Арестована еще одна группа лиц, грубо нарушивших общественный порядок в Баку в ночь с 14 на 15 июля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Как известно, в ночь с 14 на 15 июля группа лиц, участвовавших в мирном и патриотическом шествии в поддержку азербайджанской армии, допустила грубые нарушения общественного порядка. Эти лица взломали двери и окна административного здания Милли Меджлиса и, оказав сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, проникли внутрь. В результате несколько сотрудников полиции получили различные телесные повреждения, был нанесен серьезный ущерб служебным автомобилям и гражданским транспортным средствам. После оперативных мер, предпринятых в связи с неповиновением сотрудникам полиции и в целях предотвращения дальнейшего обострения ситуации, общественный порядок был восстановлен.

В результате оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий были установлены личности лиц, подозреваемых в совершении этих незаконных действий. По факту было возбуждено уголовное дело и решением суда в отношении этих лиц избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и оперативно - следственные мероприятия в отношении виновных лиц", - сообщили в пресс-службе МВД республики.