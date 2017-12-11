Арестована бывший совладелец бизнеса Ройи Айхан

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Арестован бывший партнер по бизнесу известной певицы, заслуженной артистки Ройи Айхан.

Как сообщает Report, ранее работавшая с Р.Айхан известный дизайнер Сабина Гусейнова была задержана сотрудниками Насиминского районного управления полиции.

Так, С.Гусейнова обвиняется в мошенничестве. 1 декабря Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес решение об аресте С.Гусейновой и ее поиске со стороны полиции.

С.Гусейнова переведена в Бакинский следственный изолятор.

Отметим, что заслуженная артистка Р. Айхан несколько лет назад открыла совместный бизнес с С.Гусейновой. В прошлом месяце певица объявила о том, что прекратила с ней сотрудничество, ввиду того, что имя С.Гусейновой было связано с мошенничеством.