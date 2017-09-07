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    Арестована беременная женщина, совершившая мошенничество в отношении компании Вахида Мустафаева

    На процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева огласили приговор© Report

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Сабины Аскеровой.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева огласили приговор.

    Согласно приговору, избранная в отношении С.Аскеровой крайняя мера пресечения в виде ареста изменена и она приговорена к 8 годам заключения.

    Женщина была арестована в зале суда.

    Отметим, что С.Аскерова беременна.

    Напомним, что С.Аскерова признана виновной в присвоении путем мошенничества 34 000 манатов из принадлежащей руководителю группы компаний ANS Вахиду Мустафаеву компании "VMF".

    Она обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупных размерах) УК. 

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