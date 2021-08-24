Арестован зять народного артиста Алима Гасымова

Арестован зять народного артиста Азербайджана Алима Гасымова

Арестован зять народного артиста Азербайджана Алима Гасымова.

По полученным Report сведениям, муж дочери ханенде Фарганы Гасымовой Эльнур Мевланов обвиняется в краже золота, драгоценностей и денег из дома Алима Гасымова.

Потерпевшими признаны жена народного артиста Тамилла Асланова и родственник Рашадет Фарзалиев.

Уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова.

Сегодня состоялось заседание суда. Процесс был отложен из-за неявки потерпевших на судебное слушание.

Следующее заседание суда назначено на 30 сентября.

Отметим, что Э.Мевланову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) и 180.2.4 (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья) Уголовного кодекса АР.