Арестован заведующий отелем центра отдыха в Исмаиллы, где два человека погибли и двое ранены

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/В Исмаиллинском районе арестован заведующий отелем центра отдыха, где погибло два человека.

Как сообщили Report, в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту смерти Эмиля Адыгезалова и Гюльгусейна Гулиева и ранения Заура Алиева и Элтекина Омарова 7 июля в центре отдыха Green House в Исмаиллинском районе, районной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье 162.2. (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), назначена судебно-медицинская экспертиза и экспертиза и судебной безопасности и выполнены другие неотложные следственные мероприятия.

В ходе следствия к делу в был привлечен заведующий отелем центра отдыха Эльхан Гасанов, подозреваемый в безответственном отношении к работе, выполнении ее не должным образом, грубом нарушении требований "Правил пользования электроэнергией", "Правил технической эксплуатации электроприборов потребителями", "Правил установки электроприборов", в результате чего из неизолированной части электрического ключа в бассейн посредством металлической коробки, находящегося под водой фильтра, прошел электрический ток, что привело к смерти двух людей и ранению еще двоих.

Э.Гасанову предъявлено обвинение по статье 314.2 (халатность, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), он был привлечен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу идут следственные мероприятия.