​Арестован врач, причастный к смерти Эльнары Тофикгызы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по делу о смерти декана Бакинского славянского университета (БСУ), критика Эльнары Тофикгызы (Нифталиевой).

Об этом Report заявил юридический представитель супруга Э.Тофикгызы Анара Нифталиева Самед Векилов.

Анестезиолог Фируз Ибрагимов был арестован в зале суда. Его приговорили к 2,5 годами лишения свободы. По решению суда, Ф.Ибрагимов будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Отметим, что Ф.Играгимов обвинялся по ст. 124.1 (убийство по неосторожности) и 320.1 (фальсификация документов) УК.

Напомним, что Э.Тофикгызы скончалась 20 сентября 2013 года в клинике "Medi Sina" во время операции внутрипротоковой папилломы молочной железы.