Арестован военный эксперт Адалят Вердиев

Военный эксперт Адалят Вердиев арестован по обвинению в разглашении государственной тайны.

Военный эксперт Адалят Вердиев арестован по обвинению в разглашении государственной тайны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и интернет-ресурсов было установлено, что Адалят Вердиев нанес значительный ущерб интересам национальной безопасности и обороноспособности.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

По сообщению Генпрокуратуры, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Адалят Вердиев в ходе организованного 22 ноября на освобожденные территории медиатура, в котором он участвовал в качестве военного эксперта, заснял на видео высоты, где расположены боевые позиции Вооруженных сил Азербайджанской Республики, места дислокации пограничных войск, и опубликовал данное видео в своем аккаунте в соцсети в открытом доступе, прокомментировав оперативную обстановку.

На основании собранных доказательств Адалят Вердиев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.