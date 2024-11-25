О нас

Арестован военный эксперт Адалят Вердиев

Арестован военный эксперт Адалят Вердиев Военный эксперт Адалят Вердиев арестован по обвинению в разглашении государственной тайны.
Происшествия
25 ноября 2024 г. 18:12
Арестован военный эксперт Адалят Вердиев

Военный эксперт Адалят Вердиев арестован по обвинению в разглашении государственной тайны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и интернет-ресурсов было установлено, что Адалят Вердиев нанес значительный ущерб интересам национальной безопасности и обороноспособности.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

По сообщению Генпрокуратуры, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что Адалят Вердиев в ходе организованного 22 ноября на освобожденные территории медиатура, в котором он участвовал в качестве военного эксперта, заснял на видео высоты, где расположены боевые позиции Вооруженных сил Азербайджанской Республики, места дислокации пограничных войск, и опубликовал данное видео в своем аккаунте в соцсети в открытом доступе, прокомментировав оперативную обстановку.

На основании собранных доказательств Адалят Вердиев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev həbs edilib

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi