Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах

Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах.

Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Житель Гёранбойского района Гасымов Юсиф Эльшад оглу, управляя грузовым автомобилем с государственным регистрационным номером 57-AC-845, во время движения по дороге Баку-Газах грубо нарушил правила дорожного движения, за что сотрудники дорожно-патрульной службы подали ему сигнал остановиться, однако он не подчинился требованию полиции и продолжил противозаконные действия.

В результате принятых мер транспортное средство под управлением Ю.Гасымова было остановлено. Собранные материалы были направлены на рассмотрение в Шамкирский районный суд.

Решением суда Ю.Гасымов подвергнут административному аресту сроком на 25 дней с ограничением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.