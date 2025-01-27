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Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах

Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах.
Происшествия
27 января 2025 г. 22:18
Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах

Арестован водитель, занимавшийся автохулиганством на трассе Баку-Газах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Житель Гёранбойского района Гасымов Юсиф Эльшад оглу, управляя грузовым автомобилем с государственным регистрационным номером 57-AC-845, во время движения по дороге Баку-Газах грубо нарушил правила дорожного движения, за что сотрудники дорожно-патрульной службы подали ему сигнал остановиться, однако он не подчинился требованию полиции и продолжил противозаконные действия.

В результате принятых мер транспортное средство под управлением Ю.Гасымова было остановлено. Собранные материалы были направлены на рассмотрение в Шамкирский районный суд.

Решением суда Ю.Гасымов подвергнут административному аресту сроком на 25 дней с ограничением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakı-Qazax yolunda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs olunub

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