Арестован водитель, сбивший велосипедистов - ОФИЦИАЛЬНО

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили информацию в связи со смертью велосипедиста в столице.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 8 августа в районе 22 часов на участке Бакинской кольцевой дороги, пролегающем по территории Гарадагского района, житель Баку Ниджат Низам оглу Гулиев 1992 г.р., управляя автомобилем марки KIA Cadenza с государственным номерным знаком 10-XZ-040, на проезжей части дороги сбил жителей столицы - велосипедистов Акифа Азер оглу Абдуллаева 1992 г.р. и Фидан Рустам гызы Рагимову 1993 г.р., и не справившись с управлением, врезался в автомобиль Джейхуна Валех оглу Бейлерова марки BMW, ехавшего в том же направлении.

В результате ДТП А. Абдуллаев скончался на месте происшествия, а Ф. Рагимова получила различные телесные повреждения и была доставлена в Клинический медицинский центр.

По факту в следственном отделе Гарадагского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Подозреваемый в совершении преступления Ниджат Гулиев 9 августа был задержан, обеспечен адвокатом и допрошен.

Н. Гулиеву предъявлено обвинение по указанной статье Уголовного кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.